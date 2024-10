Conto giudiziale, la firma digitale del responsabile del procedimento non equivale alla parificazione

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n. 153/2024, ha stabilito il principio di diritto secondo cui l’apposizione della firma digitale sul conto giudiziale, da parte del responsabile del procedimento, non può considerarsi sostitutiva della parificazione formale e del visto di regolarità apposto dal responsabile dei servizi finanziari, se non è possibile identificare la qualifica del sottoscrittore.

Il fatto

Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto di sottoporre...