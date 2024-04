Contraddittorio preventivo solo dopo il 30 aprile

Nel decreto legge 39/2024 sui crediti d’imposta spuntano due indicazioni interessanti.

La prima è la conferma, seppur tra le righe, che la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento, prevista dall’articolo 67, dl 18/2020, si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni «accertabili» in quell’anno, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli/omesse denunce 2017. La loro scadenza ordinaria era fissata al 31 dicembre...