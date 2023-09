Contrattazione decentrata, l’assegno illegittimo va richiesto al dipendente e recuperato nella sessione negoziale successiva di Amedeo Di Filippo

La contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico che non sia previsto da quella collettiva nazionale

30/05/2012 Roma, il Palazzo di giustizia, sede della Corte di Cassazione









La contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed eventuali clausole contrarie impongono il recupero della spesa nell’ambito della sessione negoziale successiva, che si pone come obbligo aggiuntivo al diritto-dovere della Pa di non erogare la retribuzione pattuita illegittimamente e di recuperare quanto già erogato. Lo afferma la sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 24807/2023.

Le risorse

La corte d’appello ha respinto le domande di alcuni dirigenti medici volte a ottenere l’accertamento del diritto al pagamento dell’assegno ad personam loro attribuito al momento del trasferimento dalle soppresse aziende sanitarie locali, secondo quanto concordato a livello di contrattazione decentrata aziendale. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; la sezione lavoro della cassazione lo ha ora respinto. Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che non troverebbe applicazione il divieto di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001 – che consente alle regioni di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica – non avendo l’azienda fornito la prova che l’applicazione della misura pattuita avesse determinato il superamento dei vincoli di bilancio. Hanno anche eccepito che in caso di superamento di tali vincoli da parte della contrattazione decentrata, il medesimo comma 3-quinquies prevede solo un meccanismo di recupero dello sforamento nell’ambito della sessione contrattuale successiva, peraltro con quote annuali - che non possono eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa – e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. In alternativa, gli enti possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino misure di contenimento della spesa e dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni.

Il recupero

Nel dichiarare infondato il motivo la Corte rammenta che non è in discussione il fatto che l’assegno riconosciuto dalla contrattazione aziendale esulava dal trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale, per cui non vi è dubbio che la fattispecie ricade nella previsione dell’articolo 40, comma 3-quinquies, nella parte in cui vieta alle Pa di sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, pena la nullità delle clausole. E questo perché nel pubblico impiego privatizzato la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, unica abilitata in materia. Non regge la tesi secondo cui l’azienda non ha offerto la prova che il pagamento degli assegni ad personam avesse determinato il superamento dei vincoli di bilancio, perché a integrare la violazione di legge è sufficiente l’assenza di un collegamento tra il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo nella contrattazione decentrata e una coerente previsione nella contrattazione nazionale. Il rispetto dei vincoli finanziari è un ulteriore e autonomo requisito, necessario ma non sufficiente ad assicurarne la legittimità. Né l’obbligo di recupero della spesa indebitamente sostenuta nell’ambito della sessione negoziale successiva smentisce la nullità della clausola della contrattazione decentrata stipulata in contrasto con il Ccnl, che quindi si affianca al diritto-dovere della Pa di non erogare la retribuzione pattuita illegittimamente e di recuperare quanto già erogato in esecuzione della clausola nulla. Detto in termini più aulici, «il recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva comporta una collettivizzazione del danno che non può che essere ausiliaria e recessiva rispetto al doveroso recupero nei confronti di chi ha individualmente beneficiato della retribuzione indebita».