Contratti Pa, si chiude: oggi firma la scuola, martedì i medici

Con le due firme definitive attese oggi per il contratto istruzione e ricerca e martedì prossimo per quello su medici e veterinari si chiude ufficialmente la stagione dei rinnovi contrattuali 2019/2021.

A fissare le date è stata ieri l’Aran dopo che la Corte dei conti ha certificato le due intese, ultima tappa prima del via libera. Gli effetti in busta paga, in particolare per i medici perché nel caso degli insegnanti gli aspetti economici erano stati anticipati, ci saranno da febbraio. Delle vecchie...