Contratto integrativo oltre il 31 dicembre: salve le risorse del fondo

La stipula del contratto integrativo oltre il 31 di dicembre non pregiudica il fondo per le risorse decentrate, neppure la parte variabile, se esso è stato costituito e certificato dai revisori dei conti in corso d’anno.

Questo l’importante e definitivo chiarimento offerto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 20/2024, su una questione che è stata oggetto di un pluriennale contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali. La pronuncia verte sull’applicazione...