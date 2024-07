Contratto, il tetto al fondo accessorio divide gli aumenti per i segretari

È giunto il 16 luglio il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019-2021 per dirigenti e segretari dell’area delle Funzioni locali.

Il nuovo contratto ha apportato benefici economici al personale interessato, tanto nel trattamento tabellare (che cresce a regime di 135 euro al mese per tredici mensilità per i dirigenti e per i segretari delle due fasce superiori e di 108 euro per i segretari di fascia C), quanto nella componente accessoria.

In quest’ambito, il rinnovo apporta un aumento della retribuzione...