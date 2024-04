Controllo pubblico sulla società interamente partecipata

Una società interamente pubblica non può ritenersi non a controllo pubblico. Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 12944/2022, conferma, per una società fieristica, la linea seguita dal Consiglio di Stato nei confronti di una fiera (CdS, sentenza n. 3880/2023). Il Tar, infatti, così si esprime in merito al contenzioso aperto dalla società contro l’Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il tema del contendere si concentra appunto in merito a che ...