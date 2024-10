Correttivo appalti oggi in Consiglio dei ministri: focus su equo compenso, revisione prezzi e digitalizzazione

Il governo accelera sul Correttivo appalti. Il decreto con il primo “tagliando” al codice dei contratti, entrato in vigore poco più di un anno fa, è pronto per il primo esame di Palazzo Chigi. La conferma è arrivata stamattina proprio dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che ha in mano il dossier. «Oggi arriva su mia proposta in Consiglio dei ministri il Correttivo appalti», ha annunciato Salvini, partecipando a Milano alla firma dell’accordo per la realizzazione del nuovo Campus del ...

