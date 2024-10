Equo compenso, ecco perché l’idea di consentire il ribasso solo sulle spese non funziona

In una gara per l’affidamento della direzione lavori in cui la stazione appaltante abbia stabilito che rispetto all’importo posto a base d’asta è ammesso il ribasso sulle sole spese generali e oneri accessori e non sul compenso strettamente inteso, deve considerarsi legittima – in quanto non anomala – l‘offerta di un concorrente che abbia proposto un ribasso pari al 100%, azzerando quindi il corrispettivo relativo alla voce indicata. Si è espresso in questi termini il Tar Sicilia, Sez. II, 8 ottobre...

