Corruzione, in un Comune su quattro almeno un caso

Tra il 2015 e il 2020, il 27% dei Comuni italiani con più di 15mila abitanti ha riscontrato e segnalato almeno una corruzione. A conti fatti, poco più di un ente su quattro ha verificato un passaggio di tangenti o un generico favore per un lavoro pubblico. Un dato che va considerato in chiave Pnrr, alla luce degli appalti di importo pari o superiore a 40mila euro, che nel 2023 sono stati 267mila per un valore complessivo di 283,4 miliardi di euro, in aumento del 36,4% sul 2021 e del 65,9% sul 2019...

