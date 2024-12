Corte conti, mini rinvio per l’esame della riforma - Il nodo dello scudo erariale

Quello che si prospetta al momento per la riforma della Corte dei conti è un mini rinvio. Oggi alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera inizierà l’esame del Ddl Foti, che però dovrebbe entrare nel vivo la prossima settimana con l’obiettivo di approdare in Aula il 16 dicembre, anziché il 9 come da previsioni.

Sul cronoprogramma pesano però due incognite. L’incrocio con la legge di bilancio, che proprio in quei giorni occupera Montecitorio per i voti decisivi; e le parole del ...