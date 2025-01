Corte conti, la nuova governance potrebbe aumentare la disparità territoriale

La Corte dei conti, in occasione della programmazione dei controlli per il 2025 (Sezioni Riunite di controllo, delibera n. 61/SSRRCO/INPR/2024), ha esaminato le modalità di partecipazione degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica. Questi si fondano su due principi essenziali: il mantenimento di un saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria del bilancio, includendo l’uso dell’avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo, nonché gli utilizzi del fondo pluriennale...

