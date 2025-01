Corte dei conti, nuovo stop alla riforma alla Camera

Tornano ad allungarsi i tempi dell’esame alla Camera della riforma della Corte dei conti, oggetto del disegno di legge presentato dall’attuale ministro per il Pnrr Tommaso Foti all’epoca nelle vesti di capogruppo di FdI. Nuovi ostacoli sono stati alzati dall’emendamento presentato dai relatori (Sara Kelany di FdI per la Commissione Affari costituzionali e Pietro Pittalis di Fi per la Giustizia; Sole 24 Ore del 9 gennaio) che cancella le attuali sezioni regionali per concentrare la magistratura contabile...

