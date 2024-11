Così l’Accrual può semplificare la contabilità finanziaria

L’articolo 10, comma 3 del Dl 113/2024 impone agli enti locali con più di 5mila abitanti la produzione e la trasmissione, negli schemi di bilancio per l’esercizio 2025, almeno del conto economico di esercizio e dello stato patrimoniale a fine anno, redatti in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico - patrimoniale unico, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 2024. È precisato che questi schemi hanno carattere sperimentale e non sostituiscono...

