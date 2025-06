Costruzioni, Bankitalia: investimenti fermi nel 2026, dopo inizia il calo

Gli investimenti in costruzioni metteranno a segno quest’anno una crescita dello 0,5% (dopo una crescita dell’1% nel 2024), resteranno fermi nel 2026 e metteranno a segno un calo dello 0,2% nel 2027. La parabola è indicata nelle Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana di Banca d’Italia pubblicate il 13 giugno relativamente al triennio 2025-2027. Complessivamente, per gli investimenti fissi lordi si prevede una crescita dello 0,3% nel 2025, dell’1,1% nel 2026 e dello 0,4% nel 2027, una ...

