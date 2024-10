Costruzioni, l’impresa piemontese Franco Barberis Spa diventa società benefit

Nell’immagine la sede di Alba (foto: Valerio Demaria)

Il 30 settembre 2024 si è concluso il percorso che ha portato l’impresa di costruzioni piemontese Franco Barberis Spa a diventare - attraverso la modifica dello statuto societario – Barberis Spa Società benefit. Lo comunica l’azienda indicando che la decisione è orientata a «un impegno preciso: operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse». L’azienda sottolinea questo traguardo è «ancora più significativo se si pensa al numero esiguo di società benefit in Italia che diventa ancor più esiguo se letto in correlazione alle imprese di costruzioni e all’area geografica di appartenenza». L’impresa ha una storia pluricentenaria, essendo nata ad Alba 130 anni fa come piccola impresa di costruzioni. Attualmente, l’impresa è arrivata alla quarta generazione e opera anche in Lombardia e Liguria. È gestita da Elena Barberis insieme ai fratelli Paolo e Luca. «Siamo pienamente consapevoli che le nostre azioni e il nostro comportamento non solo definiscono chi siamo come individui e come azienda, ma anche la nostra responsabilità nel contribuire a creare un mondo migliore». ha detto la presidente della società Elena Barberis.

Come Società benefit l’azienda, per un beneficio comune, si è prefissata di:

migliorare la qualità della vita delle comunità locali mettendo a disposizione del territorio competenze ed esperienza a sostegno di iniziative culturali e sociali che favoriscano lo sviluppo sostenibile. Tra queste sono previste donazioni ad associazioni sportive giovanili e a enti di assistenza sociale. Mentre sono già state definite le azioni per il sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la collaborazione con l’associazione “Mai più sole” per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza, finalizzata a diffondere una maggiore sensibilizzazione sulla violenza di genere. Importanti anche i progetti di tutela della biodiversità locale che prevedono l’individuazione di aree in azienda dedicate alla piantumazione di fiori di campo e l’inserimento di arnie, grazie anche alla collaborazione con un’associazione di apicoltori locali. Questo progetto potrà essere utile anche per finalità di team building e per attività didattiche con le scuole;

favorire la crescita professionale e l’aumento delle competenze dei propri dipendenti attraverso programmi di formazione in diversi ambiti, e diffondere l’utilizzo di procedure e misure preventive per la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri gestiti;

promuovere pratiche di business sostenibili, responsabili e trasparenti, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i propri stakeholders;

contribuire alla realizzazione di interventi di riqualificazione immobiliare mirati alla riduzione delle emissioni di CO2, preferendo il coinvolgimento di imprese responsabili, l’utilizzo di materiali conformi a rigorosi standard di qualità e monitorando la gestione degli impatti ambientali dei cantieri.

L’azienda, in qualità di Società benefit, si impegnerà quindi a contribuire alla trasformazione della filiera delle costruzioni per guidare il cambiamento verso un’edilizia responsabile che tuteli l’ambiente e le comunità, con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone e facilitare la transizione energetica.