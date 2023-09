Crediti incagliati, nei condomìni è una motivazione valida per bloccare la delibera di Rosario Dolce

Tribunale di Ragusa: viene meno l'interesse ad agire del condomino ai fini dell'impugnazione dell'atto









Nei condomìni italiani lo stop ai lavori del superbonus è in molti casi finito in Tribunale. Per questo è interessante quanto disposto dal Tribunale di Ragusa lo scorso 7 agosto.

Nella sentenza 1228 il Tribunale siciliano chiarisce infatti che la presa d'atto da parte dell'assemblea dei condòmini circa l'impossibilità di eseguire i lavori del superbonus, avvalendosi delle opzioni collegate alla cessione dei crediti e/o dello sconto in fattura, è in grado di fare scemare l'interesse ad agire in capo...