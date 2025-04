Alta velocità Torino-Lione, pronta la talpa del tunnel di base

Torino mette in fila i progressi per il progetto della tratta italiana della Tav, il via al bando per la scelta del treno e della tecnologia per la futura metro 2 nel capoluogo piemontese e la presentazione della talpa che scaverà, sul versante francese, altri 9 chilometri del tunnel di base della Torino-Lione tra Saint-Martin-La-Porte e La Praz.



I ministri dei Trasporti italiano, Matteo Salvini, e francese, Philippe Tabarot, si sono incontrati ieri nel tardo pomeriggio a Modane dove Salvini è arrivato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi