Crisi energetica, le utility riducono le transazioni a prezzi fissi di Cheo Condina e Sara Deganello

Per gli operatori, un 2023 all’insegna della prudenza e di contratti più brevi









Grande cautela, focus sul breve periodo e dominio dei contratti a prezzo variabile con qualche timida opzione di fisso. Il 2022 è stato un anno di fortissima tensione finanziaria sul fronte delle commodity, sia per le imprese sia per alcune utility: logico dunque che il 2023, per il momento, sia soprattutto all’insegna della prudenza, anche perché i prezzi del gas restano il doppio rispetto a quelli “normali”.

«In questo momento – sottolinea Andrea Cavallini, direttore della business unit Mercato ...