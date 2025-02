Crisi finanziarie degli enti locali, criticità e prospettive del sistema contabile in attesa della riforma

La crisi finanziaria degli enti locali è un tema più che attuale nel panorama nazionale. La modifica del Testo Unico e l’applicazione dei nuovi principi contabili a base Accrual, potrebbero rappresentare un’opportunità unica per affrontare la questione con strumenti più efficaci.

I dissesti e predissesti tendono a concentrarsi in alcune aree geografiche ma le cause sono molteplici e spaziano dai fattori interni, come una gestione inefficiente delle risorse o una governance inadeguata, a fattori esterni...