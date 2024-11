Da Funzione pubblica via libera ai nuovi tirocini e dottorati nella Pa

Il dipartimento della Funzione pubblica ha attivato 181 tirocini e 20 dottorati di ricerca presso amministrazioni centrali e regionali, al fine di attrarre i giovani e formarli nel contesto delle Pa, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione.

Tirocini e dottorati

Risale all’articolo 2 del Dl 80/2021 l’impegno per il Ministro per la pubblica amministrazione di adottare un apposito decreto per consentire alle Pa di attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso...