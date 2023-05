Da Roma a Milano, da Torino a Napoli - La falsa promessa dei premi Pnrr di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il decreto ter apre agli aumenti dei fondi accessori se valgono fino all’8% costi di personale









I premi prospettati dal decreto Pnrr ter non arriveranno mai, almeno negli enti più grandi, per l’alta incidenza del salario accessorio sul personale.

Per garantire più efficacia all’azione amministrativa, in considerazione degli impegni derivanti dall’attuazione del Pnrr e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026 gli enti locali, se rispettano i requisiti elencati all’articolo 8, comma 4 del Dl 13/2023 approvato giovedì dal Senato e ora in attesa della semplice ratifica alla Camera...