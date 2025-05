Imu, l’avviso di accertamento a soggetti diversi da chi è tenuto a pagare l’imposta va impugnato entro i termini

L’ avviso di accertamento emesso nei confronti di un destinatario diverso da quello che era tenuto a pagare l’imposta, ovvero quando la contestazione non riguardi il soggetto attivo dell’imposizione ma il soggetto passivo della stessa, che quindi non può determinare alcun difetto di attribuzione o carenza di potere, patologie che attengono a chi emette il provvedimento, non a chi lo riceve, deve essere impugnato entro il termine decadenziale; in difetto non è possibile invocare la nullità dell’atto...

