Da Sport e Salute incarico da 2,4 milioni per progettare 100 playground

Un incarico dal valore di 2,4 milioni per progettare 100 playground in aree disagiate su tutto il territorio nazionale. Sport e Salute è stato individuato come soggetto attuatore del progetto Sport Illumina, relativo alla realizzazione di impianti sportivi aperti alla comunità in luoghi di disagio socioeconomico e funzionali alla creazione di nuovi spazi multi attività, utili allo sviluppo della cultura sportiva agonistica nazionale in aree svantaggiate e zone periferiche urbane.



