Da Zaia a De Luca, l’incrocio dei veti blocca le candidature

Di vertici per ora non se ne parla. La Premier è concentrata sui dazi e sulla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina che si apre giovedì e non vuole “distrazioni”. E poi la decisione principale per comporre il puzzle resta il Veneto. Matteo Salvini questa settimana è in Asia e non è certo un tema da trattare a distanza. Anche perché il clima è tutt’altro che disteso. Luca Zaia, svanita ormai l’illusione del terzo mandato, non ha nessuna intenzione di sfilarsi. Anzi, fa sapere che la sua lista...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi