Dal 2025 stop ai bonus sulle caldaie a metano

Gli incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a metano non potranno più essere concessi, a partire dal 2025. All’interno della Epbd la scadenza del prossimo anno rappresenta la novità più dirompente sul fronte degli impianti. Anche se riguarda una partita che non è ancora chiusa: le linee guida della Commissione europea potrebbero, a breve, aprire una nuova strada ai bonus nel nostro paese.

Per inquadrare il tema, bisogna ricordare che la precedente versione della direttiva Case green (quella...