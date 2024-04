Piano attuativo necessario per edificare, salvo che sia incompatibile con l’area ormai urbanizzata

Il rilascio del permesso di costruire diretto in aree soggette a piano attuativo è consentito solo nei casi in cui l’area sia in una zona già urbanizzata e caratterizzata da una pressoché completa edificazione della zona, al punto tale da essere addirittura incompatibile con un piano attuativo. Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un proprietario di un terreno in una zona industriale di un comune campano soggetta a pianificazione attuativa il cui permesso di costruire...

