Dall’appalto integrato alla «sparizione» delle gare: nel libro bianco Oice il focus sulle criticità del codice

A partire dall’entrata in vigore, a metà 2023, del nuovo Codice degli appalti si è assistito a un continuo e drammatico calo in numero e valore dei bandi di gara di servizi di ingegneria e architettura.

Come chiaro dalle rilevazioni Oice-Informatel, al drastico calo in numero e valore dei bandi per servizi di Ingegneria nelle Infrastrutture tra il 2023 e 2024, pari a circa il 41% in numero e circa il 57% in valore, non ha fatto seguito una ripresa nel corso dei primi 5 mesi del 2025, tanto che la ...