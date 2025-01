Dall’Imu alle compravendite: tasse più alte con i nuovi valori

Una rendita catastale più alta si riflette innanzitutto sull’Imu, l’imposta municipale sugli immobili. Sono comunque esenti le abitazioni principali, cioè quelle in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica (a meno che non ricadano nelle categorie di pregio A/1, A/8 e A/9, nel qual caso sono sempre tassate). Per legge, «le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi