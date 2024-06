Dalla chiusura del balcone al palazzo in area vincolata: i condoni «impossibili» chiesti al Tar

Dalla stanza realizzata chiudendo il balcone alla casa costruita in area soggetta a vincoli sino alla struttura a quattro piani senza alcun titolo autorizzativo. È il panorama delle richieste «respinte» dai Tar relative alle opere abusive nei vari centri d’Italia. Il panorama delle istanze presentate è vasto. E a leggere e varie sentenze del Tar di Roma si scopre la richiesta di condono in sanatoria per un ampliamento di 3,9 metri quadrati realizzato in una casa situata in un’area soggetta vincoli...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi