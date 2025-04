Dalla clausola sul riarmo fino a 25 punti di debito in più sul Pil

È ormai noto (quasi) a tutti che in economia non esistono «pasti gratis». Quando però il conto assume fisionomie definite, diventa più chiaro il peso delle scelte politiche che servono a gestirlo.

In questo senso, le analisi fornite ieri in audizione alle Camere dall’Ufficio parlamentare di bilancio sugli scenari che si aprirebbero con l’utilizzo in Italia della clausola di salvaguardia nazionale sulle spese di Difesa illuminano le ragioni della freddezza dispiegata poco dopo dal ministro dell’Economia...