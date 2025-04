Decreto Sport: il commissario per gli stadi sblocca opere da 5 miliardi

Non solo e non più campioni del mondo di rendering e plastici. A maggio, il Governo Meloni varerà il “Decreto Sport” che, tra le altre cose, introdurrà la procedura commissariale per la costruzione di nuovi stadi. Un provvedimento fortemente voluto dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi per eliminare gap normativi e burocratici e sgombrare il campo da equivoci politici creatisi in questi anni di “ostruzionismo sistemico” verso il rinnovamento di un parco stadi della Penisola la cui età...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi