Delimitazione aree pedonali e Ztl, mano libera alle decisioni del Comune

Per principio consolidato della giurisprudenza in materia il provvedimento emanato a seguito di una pluralità di valutazioni non solo tecniche, ma anche ampiamente discrezionali e attinenti al merito dell’attività amministrativa, non è suscettibile di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, se non limitatamente ai soli vizi di legittimità.

Sulla base di questo principio di diritto la Cassazione (Sezione II, ordinanza n. 21824/2024) ha affermato che, in tema di regolamentazione...