Demanio, in gara la riqualificazione dell’ex caserma Duca d’Aosta a Reggio Calabria

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del complesso dell’ex caserma Duca d’Aosta a Reggio Calabria, destinato a diventare un nuovo Polo amministrativo per gli uffici del ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’intervento riguarda un’area storica e simbolica per il capoluogo calabrese, situata in una posizione panoramica privilegiata sullo stretto e compresa tra via Reggio Campi e il quartiere Trabocchetto. Il complesso dell’ex edificio militare...