Difesa, acqua e casa le nuove strade della politica di coesione

Non solo competitività per l’industria della difesa. Anche la crisi abitativa nei grandi centri urbani e lo spopolamento delle aree interne, o la gestione delle risorse idriche. La revisione di medio termine della politica di coesione che il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, si appresta a presentare sarà profonda, molto di più dei piccoli aggiustamenti del recente passato. Ad anticiparne a grandi linee i contenuti è stato lo stesso Fitto nei giorni scorsi a Palermo in chiusura ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi