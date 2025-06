Difesa servizi appalta impianti fotovoltaici nei sedimi militari per 768 milioni

Difesa servizi lancia il maxibando del piano Energia 5.0, suddiviso in 23 lotti, per la valorizzazione, mediante concessione, di sedimi militari per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 768.178.468 euro.



Per consentire la massima partecipazione degli operatori economici eventualmente interessati, per ogni blocco (superiore a 70 ettari, tra 20 e 70 ettari e inferiore a 20 ettari) sono richieste differenti requisiti...

