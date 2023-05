Diga foranea di Genova, il Tar annulla l'aggiudicazione della gara di Raoul de Forcade

La decisione, però, non avrà effetti sui cantieri avviati dal consorzio Webuild-Fincantieri









Dopo una settimana dall’avvio dei lavori per la costruzione della nuova diga foranea di Genova, il Tar della Liguria ha annullato l’aggiudicazione della gara. La decisione, però, non avrà effetti sui cantieri. Si tratta, infatti, di un’opera finanziata con le risorse previste dal Pnrr e, come si legge anche nella sentenza, in applicazione all’articolo 125 del codice del processo amministrativo, l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato. L’illegittimità...