Digital Library, online l’avviso per aderire all’ecosistema digitale del patrimonio culturale

L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale del ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso per favorire l’adesione a I.PaC, lo spazio dati progettato per conservare, gestire e arricchire il patrimonio culturale digitale del Paese.

Il contesto

L’Investimento M1C3 1.1 “Strategie...