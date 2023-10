Digitalizzazione Pa: piattaforma crediti commerciali, esperimento con premi di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Vanno inviate entro il 16 ottobre le domande per partecipare alla nuova sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti in Siope+ e sull’allineamento della Piattaforma dei crediti commerciali, per la quale sono disponibili voucher economici. Con un avviso pubblicato sul sito, Ifel promuove il progetto che la vede impegnata insieme a Anci, Ragioneria generale dello Stato, Banca d’Italia, Agid e Upi. Le linee sono due. La Linea A, digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in Siope, prevede la riduzione, fino alla progressiva eliminazione, dell’utilizzo di documenti esterni agli ordinativi informatici per il pagamento delle spese di personale. La Linea B mira invece alla riduzione dello scostamento fra l’ammontare del debito commerciale rilevato dalla Pcc e l’importo risultante dalla contabilità interna all’ente, oltre che alla corretta alimentazione della piattaforma.

L’avviso mira a selezionare gli enti sperimentatori che riceveranno, a titolo di contributo, dei voucher economici, nel complesso 2,65 milioni a valere sulle risorse del Pon Governance, a titolarità Mef-Rgs. All’ente sperimentatore che raggiungerà gli obiettivi sarà assegnato, a titolo di contributo, un voucher omnicomprensivo, il cui importo è fisso a 75mila euro per Province, Liberi consorzi comunali e Città metropolitane; per i Comuni la somma è modulata in funzione della dimensione demografica. Per la Linea A, i premi sono di 44mila euro per i Comuni fino a 15mila abitanti, 58mila per quelli più grandi. La linea B, invece, vede un contributo fisso di 25mila euro per Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali, mentre per i Comuni gli importi, assegnati per le medesime fasce già previste per la linea A vanno da 10mila a 22mila euro.

Per favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e la digitalizzazione e per realizzare maggiori economie, oltre che per favorire la qualità dei servizi, l’importo massimo del 30% del contributo può essere destinato, in misura proporzionale, al Fondo risorse decentrate del personale del comparto, ai capitoli di bilancio previsti per la retribuzione di risultato del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione e al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti (articolo 43 commi 1, 3 e 4 della legge 449/1997). Queste risorse servono a incentivare la premialità del personale assegnato in via continuativa ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.