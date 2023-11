Dipendenti in pensione, aumentano le possibilità di incarico o assunzione di Arturo Bianco

Senza distinzione tra quelli che erano in servizio nello stesso ente e quelli che hanno svolto la propria attività lavorativa per altre Pa e/o per privati

Aumentano, per scelta legislativa e per le interpretazioni della Corte dei conti, le possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi e di assumere i pensionati, senza distinzione tra quelli che erano in servizio nello stesso ente e quelli che hanno svolto la propria attività lavorativa per altre Pa e/o per privati. Le amministrazioni possono, in particolare, conferire loro incarichi di formazione e assistenza per i neoassunti e, più in generale, attribuire incarichi professionali...