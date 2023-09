Direttiva Epbd: case green a rilento, frenata sui pannelli solari di Giuseppe Latour

Niente accordo sugli obblighi di installare pannelli: nuovo incontro il 6 ottobre









Non cambia l’inerzia delle trattative sulla nuova direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive) in materia di case green. Il ritmo al quale procedono i lavori per arrivare a un accordo su un testo condiviso da tutte le istituzioni europee resta molto lento. E ieri, giornata nella quale a Bruxelles si è svolto il secondo trilogo formale tra Parlamento, Commissione e Consiglio, i negoziati, anziché avere l’accelerazione decisiva che molti speravano, si sono ancora una volta arenati, per...