Dirigenti statali, firmato il contratto - Naddeo: entro Natale l’intesa sugli enti locali di Daniela Casciola

Aumenti medi del 3,78%, parte dei quali destinati a retribuzione di risultato. Le amministrazioni potranno inoltre riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22% del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato

Sottoscritto da Aran e sindacati in via definitiva il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Il nuovo contratto entra definitivamente in vigore da oggi e avrà effetto su circa 6.200 tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici). Nel campo di applicazione sono compresi anche i dirigenti sanitari del ministero della Salute, dell’Aifa...