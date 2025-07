Dirigenti statali: ok al contratto, anche la Uil verso la firma

Il contratto dei dirigenti statali prova a spaccare il «fronte del no» agli accordi sul pubblico impiego.

L’intesa, come anticipato su Nt+ Enti locali & Edilizia di ieri, è stata raggiunta all’Aran in serata. E a breve potrebbe accogliere anche la firma della Uil, che si è presa un inedito tempo supplementare per ultimare il confronto interno sul via libera all’accordo. In giornata, del resto, una prima differenziazione si era già registrata sul contratto 2022/24 dell’agenzia del Demanio, firmato ...