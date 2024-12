Dirigenti a termine, spetta il trattamento economico e normativo del ruolo

Secondo quanto prevede l’articolo 19, comma 6, del Ddlgs 165/2001 e in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo in atto per i dirigenti a tempo indeterminato. Questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 27508/2024.

Il fatto

Un dirigente amministrativo in servizio presso la Regione Emilia Romagna...