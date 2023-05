Discariche di rifiuti, la Consulta boccia la normativa della Regione Lombardia di Pietro Verna

Le norme del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti» sono le uniche disposizioni che disciplinano la «messa in sicurezza permanente delle discariche», come definita dall' articolo 240, comma 1, lettera o), de codice dell'ambiente («insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone...