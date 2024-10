Dissesto, dal Governo più poteri alle Regioni per gestire le opere

Più poteri ai governatori in qualità di commissari straordinari per il contrasto al dissesto idrogeologico, tema altamente sensibile per il governo, anche alla luce delle ultime emergenze che hanno investito il territorio nazionale. Alleggerimento dei divieti per la ricerca e la coltivazione di nuovo gas nelle zone di mare che lambiscono le coste (con l’asticella che si sposta dalle 12 alle 9 miglia), a patto che si tratti di pratiche già presentate e relative a giacimenti con riserve superiori a...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi