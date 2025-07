Dissesto, scuole, strade, assegnati 100 milioni a 410 progetti comunali

Il ministero dell’Interno ha definito l’assegnazione dei 100 milioni di euro disponibili per l’annualità 2025 del fondo per la progettazione degli enti locali introdotto dalla Legge di Bilancio del 2020. Le risorse vanno investite per la «spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza...

