Dl Bollette, più vicino il ritorno degli sconti fiscali sulle caldaie

Riaprire uno spazio alle agevolazioni fiscali per le caldaie a condensazione, anche quando non sono collocate all’interno di sistemi ibridi. Dopo il secco stop ai bonus per questi apparecchi, deciso dall’ultima legge di Bilancio, una parte della maggioranza lavora a un clamoroso cambio di rotta. Un pacchetto di emendamenti alla legge di conversione del decreto Bollette, a prima firma Alberto Gusmeroli (Lega, presidente della commissione Attività produttive della Camera), punta alla riammissione degli...

