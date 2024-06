Dl casa, Ance: «sblindare» il cambio di destinazione d’uso

Il decreto casa è un buon inizio per affrontare il tema casa, è un provvedimento che va nella direzione giusta e sblocca la circolazione delle case esistenti. Ma non è certamente sufficiente a risolvere le questioni che attengono allo sviluppo urbano ed edilizio delle città per rispondere meglio alle esigenze di chi le vive. Questa, in sintesi, la valutazione dell’Ance sul decreto n.69/2024, espressa dal vicepresidente dell’Associazione Stefano Betti ascoltato dalla Commissione Ambiente della Camera...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi