Dl casa, quel confine sfocato tra difformità parziali e totali

Avendo introdotto una disparità applicativa del principio della doppia conformità tra le difformità parziali e quelle totali - le prime divenute sanabili, le seconde rimaste imperdonabili (in assenza appunto della doppia conformità) - il decreto legge n.69/2024, che in questi giorni inizia l’iter per la conversione, pone anche l’esigenza di declinare meglio le varie circostanze riconducibili a difformità parziali. Una necessità che dovrebbe essere messa nell’agenda dalla Commissione Ambiente della...

